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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

        Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı listesine almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde müjdeli haber geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 00:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:36
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        Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, İngiltere'den müjdeli haber geldi.

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        GUARDIOLA'DAN YEŞİL IŞIK!

        Sport'un haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın ayrılığına onay verdi.

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        Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer listesinde bulunduruyordu.

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        Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan bedelsiz şekilde Man. City'e transfer olan İlkay, 54 maçta 5 gol - 8 asistlik performans sergiledi.

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        Pep Guardiola'nın İlkay Gündoğan haricinde ayrılmasına izin verdiği 8 oyuncu şu şekilde:

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        JACK GREALISH

        7

        KALVIN PHILLIPS

        8

        JAMES MCATEE

        9

        NICO GONZALEZ

        10

        OSCAR BOBB

        11

        JOHN STONES

        12

        MATHEUS NUNES

        13

        VITOR REIS

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