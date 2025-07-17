Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı listesine almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde müjdeli haber geldi.
Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, İngiltere'den müjdeli haber geldi.
GUARDIOLA'DAN YEŞİL IŞIK!
Sport'un haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın ayrılığına onay verdi.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer listesinde bulunduruyordu.
Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan bedelsiz şekilde Man. City'e transfer olan İlkay, 54 maçta 5 gol - 8 asistlik performans sergiledi.
Pep Guardiola'nın İlkay Gündoğan haricinde ayrılmasına izin verdiği 8 oyuncu şu şekilde:
JACK GREALISH
KALVIN PHILLIPS
JAMES MCATEE
NICO GONZALEZ
OSCAR BOBB
JOHN STONES
MATHEUS NUNES