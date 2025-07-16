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        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi

        TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanlığı tezkeresinde "İsrail'in başta Şam olmak üzere Suriyeye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.07.2025 - 22:42 Güncelleme: 17.07.2025 - 01:08
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        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
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        TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkere okundu. Tezkerede, İsrail'in hukuk tanımazlığının bugün yüzünü bir kez daha Suriye'de gösterdiği belirtildi.

        "İSRAİL, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ AÇIKÇA İHLAL ETMEKTE"

        TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımın, Lübnan ve İran'a yapılan saldırıların ardından bugün de Suriye'nin başkenti Şam'ın hedef alınmasının, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekun tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulanan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

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        "Uluslararası toplumun müşterek taahhüdü olan Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte, diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir. İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar, Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail'in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir."

        "SURİYE HALKININ HUZURUNA KASTEDEN TÜM EYLEMLERİN KARŞISINDA OLDUĞUMUZU EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE VURGULUYORUZ"

        Tezkerede, bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece, hem bölgede hem de dünyada barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceğinin aşikar olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz. Suriye'deki barış ve istikrarın, bölge barışı ve istikrarına da hizmet edeceğini; tersine gelişmelerin ise sadece, varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağını ifade ediyoruz.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizdeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. İsrail'in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili, tutarlı ve kararlı önlemler almaya bir kez daha davet ediyoruz."

        TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri tezkereye kabul oyu verirken, DEM Parti çekimser kaldı.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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