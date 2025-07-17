Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci, orman yangınları ile İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların oluşturması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK üyeleri, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı. Bu hafta ise DEM Parti heyeti partileri ziyaret ederek, oluşturulacak komisyon için görüş alışverişinde bulunuyor. Kabine Toplantısı'nda süreçte gelinen aşama ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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İSRAİL'İN ŞAM'I VURMASI

İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binasını vurmasının ardından bölgede artan gerginlik Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Suriye'de merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in hava saldırısı ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.