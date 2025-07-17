Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Nur Aygün (54) hayatını kaybetti, D.E. (29) yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük-Safranbolu kara yolunda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde F.Ç. (30) idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil ile Mehmet Nur Aygün yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada Mehmet Nur Aygün ile aynı otomobilde bulunan D.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Nur Aygün hayatını kaybetti, D.E. ise tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü F.Ç. de polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.Ç.'nin işlemleri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.