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        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Nur Aygün (54) hayatını kaybetti, D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:21
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        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Nur Aygün (54) hayatını kaybetti, D.E. (29) yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Karabük-Safranbolu kara yolunda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde F.Ç. (30) idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil ile Mehmet Nur Aygün yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Kazada Mehmet Nur Aygün ile aynı otomobilde bulunan D.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Nur Aygün hayatını kaybetti, D.E. ise tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü F.Ç. de polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.Ç.'nin işlemleri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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