Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza, saat 20.30 sıralarında Karabük- Safranbolu karayolunda meydana geldi. F.O. (31) yönetimindeki 34 FTH 69 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndan yolun karşına geçmeye çalışan Emirhan Güneri’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emirhan Güneri’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Güneri'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

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