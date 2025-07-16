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        Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:51 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:55
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        Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Karabük- Safranbolu karayolunda meydana geldi. F.O. (31) yönetimindeki 34 FTH 69 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndan yolun karşına geçmeye çalışan Emirhan Güneri’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emirhan Güneri’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Güneri'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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