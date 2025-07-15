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        AK Parti Karabük teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

        AK Parti Karabük İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:39 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:41
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        AK Parti Karabük teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
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        AK Parti Karabük İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda teşkilat mensupları adına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreciyle uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfanın kapatılmaya başlandığını söyledi.

        Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmayacaklarını dile getiren Salt, şunları kaydetti:

        "Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen, biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz."

        Açıklamanın ardından Salt, Bayır Mahalle Kemal Güneş ve Fevzi Fırat caddelerindeki esnafı ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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