Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 61 kişi hayatını kaybetti. Yangının henüz hangi nedenle çıktığı bilinmezken, Irak'ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açılacağını duyurdu.
Irak'ın Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hyper Mall isimli alışveriş merkezinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
AFP muhabiri, alışveriş merkezinin 5 gün önce açıldığını bildirirken, ilk belirlemelere göre, yangın ilk katta çıktı.
Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açacaklarını dile getirdi.
Kut şehri, Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunuyor.
SUDANİ'DEN AÇIKLAMA
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kut şehrinde 61 can kaybına yol açan yangının nedenine ilişkin acilen soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, yangının nedenleri ve olayın arka planıyla ilgili derhal kapsamlı ve teknik bir soruşturma başlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ciddi önlemlerin alınmasını istedi.
İçişleri Bakanı Abulemir eş-Şammari'ye de olay yerine gidip sahada incelemelerde bulunma talimatı veren Sudani, ayrıca yaralıların tedavisine destek için tam donanımlı bir sağlık ekibinin olay yerine sevk edilmesini sağladı.
Bölgeden alınan bilgilere göre, yangının çıktığı alışveriş merkezi binasında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.