Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü | Dış Haberler

        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü

        Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 61 kişi hayatını kaybetti. Yangının henüz hangi nedenle çıktığı bilinmezken, Irak'ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.07.2025 - 08:26 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Irak'ın Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Hyper Mall isimli alışveriş merkezinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFP muhabiri, alışveriş merkezinin 5 gün önce açıldığını bildirirken, ilk belirlemelere göre, yangın ilk katta çıktı.

        Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açacaklarını dile getirdi.

        Kut şehri, Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunuyor.

        SUDANİ'DEN AÇIKLAMA

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kut şehrinde 61 can kaybına yol açan yangının nedenine ilişkin acilen soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

        Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, yangının nedenleri ve olayın arka planıyla ilgili derhal kapsamlı ve teknik bir soruşturma başlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ciddi önlemlerin alınmasını istedi.

        İçişleri Bakanı Abulemir eş-Şammari'ye de olay yerine gidip sahada incelemelerde bulunma talimatı veren Sudani, ayrıca yaralıların tedavisine destek için tam donanımlı bir sağlık ekibinin olay yerine sevk edilmesini sağladı.

        Bölgeden alınan bilgilere göre, yangının çıktığı alışveriş merkezi binasında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!