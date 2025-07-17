Irak'ın Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hyper Mall isimli alışveriş merkezinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

AFP muhabiri, alışveriş merkezinin 5 gün önce açıldığını bildirirken, ilk belirlemelere göre, yangın ilk katta çıktı.

Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açacaklarını dile getirdi.

Kut şehri, Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunuyor.

SUDANİ'DEN AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kut şehrinde 61 can kaybına yol açan yangının nedenine ilişkin acilen soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, yangının nedenleri ve olayın arka planıyla ilgili derhal kapsamlı ve teknik bir soruşturma başlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ciddi önlemlerin alınmasını istedi.