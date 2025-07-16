Fenerbahçe'de beş ayrılık kapıda!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önümüzde sezon kadro planlamasında değişikliğe gidecek. Portekizli hocanın raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu satış listesine kondu.
Yeni sezonda hem Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırmak, hem de Avrupa’da ses getiren bir başarıya imza atmak isteyen Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda kadro yapılanmasına hız veren sarı-lacivertliler, önemli bir revizyona hazırlanıyor.
Kadro mühendisliğinde sadece takviyeler değil, ayrılıklar da planlanıyor.
Mourinho’nun sistemine uymayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimler gözden çıkarıldı.
Yönetim, bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.
Listenin başında, geçtiğimiz sezon devre arasında büyük beklentilerle transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Diego Carlos var.
Brezilyalı stoperin takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Carlos’un yanı sıra; beklentileri karşılayamayan Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski de satış listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, bu futbolcuların satışından en az 50 milyon euro’luk bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.
Elde edilecek bu finansal kaynak ise doğrudan Mourinho’nun belirlediği yeni transferler için kullanılması bekleniyor.