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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 17 Temmuz hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Toroslar ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 07:16 Güncelleme: 17.07.2025 - 07:16
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        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 34°C

        Az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C

        Parçalı bulutlu, kuzey ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        AMASYA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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