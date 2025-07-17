GÜNCELLEME - Karabük'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü tutuklandı

Yapılan kontrolde 2,38 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesine sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Aygün ile yanındaki Fas uyruklu D.E. (29) yaralandı.

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