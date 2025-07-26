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        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (2)

        1KÖY DAHA BOŞALTILDIKarabük'teki orman yangınlarının 4'üncü gününde alevlerle mücadele havadan ve karadan sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:10
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        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (2)
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        1KÖY DAHA BOŞALTILDI

        Karabük'teki orman yangınlarının 4'üncü gününde alevlerle mücadele havadan ve karadan sürüyor. Üçbaş köyü mevkisindeki alevlerin şiddetlenmesi ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ve orman ekipleri konuşlandırıldı. İlerleyen saatlerde yangın, köyün birkaç kilometre yakınına ulaştı. Jandarma ekipleri, risk nedeniyle köye giderek köylünün tahliyesini istedi. Tahliye edilen köyde insanlar araçlarını ve değerli eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bazısı köpeğini bazısı ineğini alevlerden uzağa taşımaya çalıştı. Sahibi bulunamayan ancak anahtarı olan bazı araçlar, jandarma ekipleri güvenli alana götürdü.

        'HER TARAF MAHVOLDU'

        Yanan bahçesini eşi Satı Altuntaş (69) ile birlikte inceleyen Mustafa Altuntaş (71), "Bahçe sahibiyim, bahçem yandı. Yukarısı, komşunun orası da yandı. Her taraf mahvoldu. Burada çok güzel ağaçlar vardı, hepsi gitti. 15 senelik emeğimizdi. Çok emek verdik. Şu ırmaktan nasıl geçti? Bu yanı Safranbolu diğer yanı Ovacık. Daha hala yanıyor. Komşumuzun tavukları yandı" dedi.

        'EMEKLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR'

        Öte yandan başka illerden destek için gelen ekipler, verilen koordinat ve noktalara göre hareket ederek yangın ile mücadele ediyor. Tokat Belediyesi'nin su tankerinin şoförü Murat Bakırcı (51), "Tokat Belediyesi adına su tankeriyle geldik. Elimizden geldiğince dağdaki araçlara su yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Karabük Ovacık mevkisinde; ama köy, mezra olarak emin değiliz. Dağlardayız, ekiplere su yardımında bulunuyoruz. Bugün 2'nci günümüz. Allah yardımcımız olsun. Emek çok büyük. Verilen emek gerçekten çok büyük. Bütün ekiplerimiz canla başla çalışıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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