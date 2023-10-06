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        Karabük Valiliğinden Ovacık ilçesindeki yangınlarla ilgili açıklama:

        Karabük Valiliği, Ovacık ilçesindeki herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:31
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        Karabük Valiliğinden Ovacık ilçesindeki yangınlarla ilgili açıklama:
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        Karabük Valiliği, Ovacık ilçesindeki herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde dün ve bu gece saatlerinde 1 metruk bina, 3 samanlık, 1 samanlık olarak da kullanılan ahır ile 1 taksinin dış kısmında kısmi olarak yangın çıktığı belirtildi.

        Yangınların itfaiye, orman işletme ve kurumların özverili çalışmaları sonucu söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı olaylarda maddi hasar meydana gelmiş olup, yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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