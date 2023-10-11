Karabük'te iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
M.T. (46) idaresindeki 57 EF 035 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Karaören köyü yakınlarındaki kavşakta M.Ç. yönetimindeki 06 AAP 578 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki F.Ö, M.Ç, B.K. ve S.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kentteki diğer kazada ise C.A.'nın kullandığı 78 S 0338 plakalı minibüs, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde A.D. idaresindeki 78 ABL 718 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile yanındaki E.D. yaralandı.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.