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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Müşterek Meslek Komite Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:27
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Müşterek Meslek Komite Toplantısı’na katıldı.

        Vali Yavuz, KTSO Meclis Başkanı Adnan Çebi, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Çapraz, göreve başladıkları günden itibaren yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

        Çapraz, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atıldığı ve Karabük’ün kuruluş tarihi 3 Nisan'ı, "Türkiye Sanayi Günü" olarak kutlama noktasında destek talebinde bulundu.

        Yavuz, Karabük'ün, ülkenin ilk ağır sanayi hamlesinin yapıldığı, sanayi ile sürekli olarak aynı cümlede adı anılan kent olma özelliği taşıdığını belirterek, "3 Nisan tarihi sadece bizler için değil ülkemiz adına da çok önemli. Kuruluşunu kutlayan 'emeğin başkenti' olan Karabük'te, 3 Nisan'ın 'Türkiye Sanayi Günü' olarak kutlanması adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

        - Karabük Uğraşan Kadınlar Kooperatifi'ne ziyaret

        Vali Mustafa Yavuz’un Eşi Süreyya Yavuz, köy ve ev kadınlarının bir araya gelerek ürettiklerini değerlendirdiği ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla kurduğu, kısa adıyla "KABUK" olan Karabük Uğraşan Kadınlar Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        KABUK’un çalışmaları hakkında bilgiler veren Kooperatif Başkanı Melahat Bayram, asıl amaçlarının, kadınların el emeği ile evde, aile bütçesine katkı sağlamak için yaptıkları ya da bahçelerinde, tarlalarında ürettikleri ürünlerin, tek elden satılmasını sağlamak hem de bu kişilerin pazar payını artırmak olduğunu ifade etti.

        Kadınların üretime katılarak aile ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıların, her geçen gün arttığını ifade eden Yavuz, da "Kadınlarımızın her sektörde aktif ve güçlü şekilde yer alması, üretmesi oldukça gurur verici. Verdikleri emek ve mücadelelerinden dolayı girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        - Vali Yavuz, trafik denetimlerine katıldı

        Vali Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük-Zonguldak kara yolunda yapılan uygulamalara katıldı.

        Yavuz, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına dikkati çekerek, hız kurallarının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sakıncaları, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama yapılmaması hususları başta olmak üzere birçok konuda vatandaşları uyararak, çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

        - Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı'nın temeli atıldı

        Hayırsever İş İnsanı Soner Özbey tarafından yaptırılan Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, törende yaptığı konuşmada, projesinden yapımına emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Elbette ki en büyük teşekkürü de bağışçımıza yapıyoruz. Safranbolu bütçesi yerine, bağışçılarımızın Safranbolu’ya eser bırakmaları adına biz bu birliktelikleri oluşturuyoruz. Bu birliktelikten de Safranbolu’ya bu güzel bina kalacak."

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