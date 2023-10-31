Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        İlkokul öğrencileri, hemzemin geçidin güvenli kullanımını şarkılar ve oyunlarla öğrendi

        Karabük'te ilkokul öğrencilerine hemzemin geçidin güvenli kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokul öğrencileri, hemzemin geçidin güvenli kullanımını şarkılar ve oyunlarla öğrendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te ilkokul öğrencilerine hemzemin geçidin güvenli kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri tarafından, Cevizkent TOKİ İlkokulu öğrencilerine yönelik şarkılar ve oyunlar eşliğinde eğitim yapıldı.

        TCDD Eğitim Daire Başkan Yardımcısı Feyzi Sıvacı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki demir yollarında meydana gelen kazaların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu söyledi.

        Sıvacı, ülke genelinde hemzemin geçitlerin güvenli kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla okullarda etkinlikler düzenlediklerini vurguladı.

        TCDD 2. Bölge Müdürü Mahmut Civan, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrencilere, kitap ve kuru boyadan oluşan hediye setleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesi, mühendislik, tıp ve diş hekimliğinde dünyanın en iyil...
        Karabük Üniversitesi, mühendislik, tıp ve diş hekimliğinde dünyanın en iyil...
        AK Parti Karabük Milletvekilleri, Bakan Kacır'la görüştü
        AK Parti Karabük Milletvekilleri, Bakan Kacır'la görüştü
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı kişi yaralandı
        Karabük'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı kişi yaralandı
        Karabük'te çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi yakalandı
        Karabük'te çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi yakalandı
        Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı