İlkokul öğrencileri, hemzemin geçidin güvenli kullanımını şarkılar ve oyunlarla öğrendi Karabük'te ilkokul öğrencilerine hemzemin geçidin güvenli kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

Karabük'te ilkokul öğrencilerine hemzemin geçidin güvenli kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri tarafından, Cevizkent TOKİ İlkokulu öğrencilerine yönelik şarkılar ve oyunlar eşliğinde eğitim yapıldı.

TCDD Eğitim Daire Başkan Yardımcısı Feyzi Sıvacı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki demir yollarında meydana gelen kazaların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Sıvacı, ülke genelinde hemzemin geçitlerin güvenli kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla okullarda etkinlikler düzenlediklerini vurguladı.

TCDD 2. Bölge Müdürü Mahmut Civan, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrencilere, kitap ve kuru boyadan oluşan hediye setleri verildi.