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        Karabük'te minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

        Karabük'te minibüs şoförü, araçta rahatsızlaşan kişiyi güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 00:17 Güncelleme: 05.11.2023 - 00:17
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        Karabük'te minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
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        Karabük'te minibüs şoförü, araçta rahatsızlaşan kişiyi güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

        100. Yıl Mahallesi'nde, İlhan Yetkin yönetimindeki 78 M 0133 plakalı minibüse binen 24 yaşındaki Hande T. bir süre sonra rahatsızlandı.

        Durumu fark eden Yetkin, güzergahını değiştirerek hastayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi.

        Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen Hande T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü Yetkin, AA muhabirine, 100. Yıl Mahallesi'nden yaklaşık 10 yolcuyla şehir merkezine gelirken aniden bir kişinin bayıldığını söyledi.

        İkaz ışıklarını yakarak hızla hastaneye geldiğini anlatan Yetkin, "Yolculardan izin istedim. Hastayı hastaneye yetiştirdim. İnsanlık görevimi yaptım. Şoför arkadaşlarımız da bu konulara duyarlı olsunlar. Bir hasta olduğu zaman hastaneye yetiştirsinler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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