Karabük'te kural ihlali yapan 179 araç sürücüsüne 222 bin lira ceza

Karabük'te yapılan trafik denetimlerinde 179 araç sürücüsüne toplam 222 bin 475 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ekim-05 Kasım'da trafik kazalarının azaltılmasına yönelik 10 ekip, 30 personelin katılımıyla trafik denetiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Belirlenen noktalarda durdurulan 7 bin 422 araç denetlendi, yakalaması bulunan 5 araç otoparka çekildi, kural ihlali yapan 179 araç sürücüsüne 222 bin 475 lira cezai işlem uygulandı, 60 araç trafikten men edildi." ifadesi kullanıldı.

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