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        Karabük'te kural ihlali yapan 179 araç sürücüsüne 222 bin lira ceza

        Karabük'te yapılan trafik denetimlerinde 179 araç sürücüsüne toplam 222 bin 475 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:57
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        Karabük'te kural ihlali yapan 179 araç sürücüsüne 222 bin lira ceza
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        Karabük'te yapılan trafik denetimlerinde 179 araç sürücüsüne toplam 222 bin 475 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ekim-05 Kasım'da trafik kazalarının azaltılmasına yönelik 10 ekip, 30 personelin katılımıyla trafik denetiminin yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Belirlenen noktalarda durdurulan 7 bin 422 araç denetlendi, yakalaması bulunan 5 araç otoparka çekildi, kural ihlali yapan 179 araç sürücüsüne 222 bin 475 lira cezai işlem uygulandı, 60 araç trafikten men edildi." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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