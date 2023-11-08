Karabük'te ocak-ekim dönemindeki işsizlik oranı yüzde 10,3 azaldı Karabük'te geçen yılın ilk 10 ayında 14 bin 600 olan işsizlik oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,3 azalışla 13 bin 94'e geriledi.

Karabük'te geçen yılın ilk 10 ayında 14 bin 600 olan işsizlik oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,3 azalışla 13 bin 94'e geriledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ocak-ekim döneminde kentte, Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (KARDEMİR), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde yaklaşık 4 bin kişinin iş sahibi olduğu belirtildi.

Bu sayının yıl sonuna kadar 5 bini bulmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Karabük İş Kurumunda, ekim ayı sonu itibarıyla 107 meslek grubunda 296 kişinin arandığı ilan edildi." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, geçen yılın ilk 10 ayında 14 bin 600 olan işsizlik oranının, bu yılın aynı döneminde 13 bin 94'e gerilediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, öncelikli görevleri arasında Karabük'teki istihdamın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar istihdam için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl içinde 4 bine yakın yeni istihdam kapısı açılmış ise de bunu artırmak için çalışmalar yapıyoruz. KARDEMİR, 300 kişi daha alacak. Bunun çalışmaları tamamlandı."

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi üzerinde durduklarını ifade ederek, "Burada çok sayıda tesis açılacak. İlk etapta 5 bin kişilik istihdam olmasını bekliyoruz. Bu sayı orada hızla artacak. Daha önce de söylediğimiz gibi ikinci bir KARDEMİR olacak orası. Amacımız, ilimizdeki işsizliği bitirmek. Bu amaçla yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, TSO ve diğer odalarımızla irtibat halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.