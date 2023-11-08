Karabük Üniversitesi Filistinli öğrencilere yemek bursu verecek

Karabük Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrencilere yemek bursu verilmesi kararlaştırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitede öğrenim gören Filistinli öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Senato Odasında gerçekleştirilen görüşmede Kırışık, öğrencilerle bir süre sohbet ederek Filistin'deki aileleriyle iletişimleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Kırışık, yaptığı konuşmada, "Sizler Filistin'in gençlerisiniz, sizler Filistin'in umudusunuz, sizler Filistin'in yarınlarısınız, sizler Filistin'i yeniden imar edecek nesillersiniz. Sizler Filistin'in ülkemize gönderdiği ve geleceğini buradan inşa etsin diye hayal kurduğu bir nesilsiniz. Kendi konumunuzu küçük görmeyin, kendi değerinizi basite almayın, burada yaptığınız her olumlu şey, Filistin'e bir katkı olarak geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bütün gücüyle Filistin'in ve Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Kırışık, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin şu anda Filistin'deki zulüm ve saldırı nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu dikkate alarak öğrencilerimize yemek bursu verme kararı aldık. Kampüslerimizde hizmet veren işletmelerimiz ortak karar alarak, İsrail menşeili ürün satmama kararı almış olduk. Kulüp başkanı ve üyeleri olmak üzere öğrencilerimiz, sivil inisiyatif hareketi altında İsrail ürünlerini satın almayacak."

Kırışık, ayrıca üniversitede "Filistin davası"nı anlatan film gösterimleri, konferanslar, bilimsel çalışmalar gibi etkinlikler düzenleyerek, farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını belirtti.