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        Safranbolu'da otellerin doluluk oranı ara tatil öncesi yüzde 80'e ulaştı

        Ara tatil için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini tercih edecek turistler, tarihle iç içe vakit geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:33
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        Safranbolu'da otellerin doluluk oranı ara tatil öncesi yüzde 80'e ulaştı
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        Ara tatil için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini tercih edecek turistler, tarihle iç içe vakit geçirecek.

        Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede ara tatil hazırlıkları tamamlandı.

        "Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restorasyonla butik otele dönüştürülen konaklar ziyarete gelenler tarafından öncelikle tercih edilirken, otellerde ara tatil öncesi doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        - "Hem safran hasadı hem ara tatil Safranbolu'ya hareketlilik kattı"

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, ilçede bugünlerde safran hasadından kaynaklı turizm hareketliliği olduğunu söyledi.

        Yarın başlayacak ara tatil dolayısıyla tesislerde yüzde 80 doluluk oranına ulaşıldığını bildiren Ergüder, "Bu ay Uzak Doğu pazarında Çin bölgesinin hareketiyle karşı karşıyayız. Oradan da hareket başlamış durumda. Dolayısıyla ara tatilde hem iç hem de dış pazarda önemli hareketlilik bekliyoruz. Bu hareket safran hasadının da verdiği etkiyle aslında neredeyse hiç düşmemişti. Önümüzdeki günlerde bu yoğunluğu birlikte göreceğiz." diye konuştu.

        Ergüder, hasatların son yıllarda turizm çeşitliliği konusunda çok popüler olmaya başladığını ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

        "Biz de bu yıl yedincisini yaptığımız Safran Festivali'yle ne kadar artı değer yarattığımızı görüyoruz. Safran hasadı dolayısıyla farklı ülkelerden konuklar ağırlıyoruz. Safran hasadı hem kitle turizminde hem de münferit pazarda yabancılar için de çok kıymetli. Dolayısıyla safran hasadı dönemi bizim için büyük katma değer. Eskiden ekim sonu gibi sezonumuz düşüyordu fakat şu anda hem safran hasadının devam etmesi hem de ara tatil Safranbolu'ya hareketlilik kattı. Çin pazarının açılmasıyla kışın da Uzak Doğulu grupları ağırlayacağımız için Safranbolu'da 12 aya yaydığımız bir turizm hareketi olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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