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        Eskipazar lahanasında hedef 1250 ton rekolte

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan "Eskipazar lahanası"nın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:52
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        Eskipazar lahanasında hedef 1250 ton rekolte
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan "Eskipazar lahanası"nın hasadına başlandı.

        Eskipazar'da 500 dekar alanda yetiştirilen lahanada bu yıl 1250 ton rekolte hedefleniyor.

        Hasadın başlaması dolayısıyla Köyceğiz köyünde Mürüvvet İnal'a ait bahçede etkinlik düzenlendi.

        Eskipazar lahanasının tanıtımı ve protokol konuşmalarıyla başlayan programda, ata tohumuyla çeşitli sebzeler yetiştiren başarılı çiftçilere teşekkür belgesi verildi.

        Daha sonra Eskipazar Kaymakam Vekili Tuğçe Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve ilçe protokolü ilk ürünlerin hasadını yaptı.

        Geçen yıl Eskipazar Kaymakamlığı öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında, kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 12 kilograma kadar büyüyebilmesiyle bilinen Eskipazar lahanasının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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