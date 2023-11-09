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        Karabük'te şehir merkezine inen 3 ayı güvenlik kamerasında

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 22:50 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:06
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        Karabük'te şehir merkezine inen 3 ayı güvenlik kamerasında
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen 2'si yavru 3 ayı, sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı.

        Evlerin bahçe duvarlarından atlayarak bir süre gezen ayılar, daha sonra gözden kayboldu. Ayıların sokaklarda dolaşması, iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde, anne ayının sokaklarda yiyecek araması, bahçe duvarlarından atlaması ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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