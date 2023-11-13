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        Karabük'te 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Karabük'te 2 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:45
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        Karabük'te 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Karabük'te 2 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan İlhan Konak'tan haber alamayan komşuları eve geldi. Konak'ı hareketsiz halde bulan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Konak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Konak'ın cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Konak'ın, sportif faaliyetlerine son verilen eski Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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