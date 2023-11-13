Karabük'te Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Öğretmenevindeki toplantıya, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Vali Mustafa Yavuz'un da katılımıyla yapıldığı belirtildi.

Eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin, milli ve manevi değerlere sahip şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlar arasında ortak koordinasyon, işbirliğinin sağlanması, ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceği ile ilgili katılımcıların fikir ve görüşleri alındı." denildi.