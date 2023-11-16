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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:34
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Rektör Kırışık'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

        Karabük Üniversitesinde düzenlenmesi planlanan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi veren Kırışık da yapılacak ortak çalışmalar ve projeler konusunda istişarelerde bulunuldu.

        Kırışık, misafirperverliği için Yılmaz'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

        - Salt, "AK Parti İl Başkanları Çalışma Kampı"nı değerlendirdi

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, partisinin Kızılcahamam kampını değerlendirdi.

        Salt, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının düzenlediği "İl Başkanları Çalışma Kampı"nda "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin konuşulduğunu bildirdi.

        "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" parolası ile millete hizmet yolunda yorulmadan çalıştıklarını aktaran Salt, şunları kaydetti:

        "Teşkilatımız, memleket sevdası ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde duraksamadan büyük ve güçlü Türkiye hedefine koşuyor. Demokrasi ve kalkınmanın gelişimine öncülük eden emeğin şehri Karabük'ümüzü de istişare ettiğimiz çalıştayımız hayırlara vesile olsun."

        - AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığına Hülya Uluçay atandı

        AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini sürdüren Hülya Uluçay'ın atandığı bildirildi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle, İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Hülya Uluçay atandığı belirtildi.

        Açıklamada, Uluçay'a yeni görevinde başarılar dilendi.

        - KBÜ Rektörü Kırışık'tan ASBÜ Rektörü Arıcan'a ziyaret

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ ve ASBÜ arasında yapılabilecek iş birliklerine dair görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

        - Safranbolu Belediyesi Çocuk Şenlikleri sürüyor

        Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen çocuk şenliklerinin 2. gününde Türk çizgi film karakteri Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu sahne aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kral Şakir interaktif tiyatrosu da sahnelendi.

        Daha sonra çocuklarla buluşan Yaşaroğlu, Kral Şakir hakkında gelen soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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