Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi toplantısı yapıldı Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi altında toplanan firmaların temsilcileri ile yöneticileri, tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi altında toplanan firmaların temsilcileri ile yöneticileri, tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın ev sahipliğinde Konuk Evi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Mustafa Yavuz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz ile teknokent çatısı altında toplanan firmaların temsilcileri katıldı.

Vali Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, valilik olarak kent için yapılan her projede var olduklarını ifade etti.

Hiçbir konuda geride durmayacaklarını belirten Yavuz, "Bizden önceki meslektaşlarımızdan ve hocalarımızdan aldığımız bayrağı daha ilerilere taşıma noktasında sorumluluğumuz var. İnşallah teknokent özelinde ilimize faydalı kararlar alırız." ifadelerini kullandı.

Demir, milli ve yerli teknoloji anlamında anlatacak çok şey olduğunu bildiren Demir, "Bunların da kafa yorma yeri üniversitedir, teknokenttir. KARDEMİR olarak 20 yıllık kira karşılığında 250 milyon liralık yeni teknokent binasını yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Rektör Kırışık da yüzde 100 doluluk oranına sahip teknokentin, bundan sonraki süreçte Karabük'ün sanayisinde ve ticaretinde çok daha aktif bir rol oynayacağını kaydetti.