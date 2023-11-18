KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir'den KBÜ Demir Çelik Enstitüsüne ziyaret

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Enstitüsünü ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Demir'i enstitüde ağırladı.

Ziyarete, KBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun ve Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Tahir Güneşer yer aldı.

Müdür Sun, ziyarette enstitüde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin ardından Demir, KBÜ Demir Çelik Enstitüsü laboratuvarlarını gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son erdi.

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