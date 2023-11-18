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        Karabük'te sağanak

        Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:57
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        Karabük'te sağanak
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        Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, polis ekipleri önlem aldı.

        Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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