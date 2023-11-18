Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi sitesinde Ali Çakır'a ait lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yerlerinde hasar oluştu.

Olay yeri inceleme ekipleri yangınla ilgili çalışma yaptı.

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