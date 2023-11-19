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        Karabük'te köye inen 3 ayı ve 4 kurt güvenlik kamerasıyla görüntülendi

        Karabük'te köye inen 3 ayı ile 4 kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:25 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:25
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        Karabük'te köye inen 3 ayı ve 4 kurt güvenlik kamerasıyla görüntülendi
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        Karabük'te köye inen 3 ayı ile 4 kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkeze bağlı Bulak köyünde 3 ayı ile 4 kurdun, aynı evin önünden farklı tarihlerde geçmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, ayıların ve kurtların evin önündeki yolda etrafa bakarak yürümeleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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