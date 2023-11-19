Karabük'te köye inen 3 ayı ve 4 kurt güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Karabük'te köye inen 3 ayı ile 4 kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Bulak köyünde 3 ayı ile 4 kurdun, aynı evin önünden farklı tarihlerde geçmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, ayıların ve kurtların evin önündeki yolda etrafa bakarak yürümeleri yer alıyor.

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