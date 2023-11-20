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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

        Karabük'ün kış turizmi lokasyonlarından Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:43
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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
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        Karabük'ün kış turizmi lokasyonlarından Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın ardından bölgede kar kalınlığı 40 santimetre ölçüldü.

        Merkezde hava sıcaklığı en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 8 derece.

        Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

        Dün ulaşımda aksamaların yaşandığı Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde ise yağışın durmasının ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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