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        Vali Yavuz, Kemikli rampasında incelemelerde bulundu

        Vali Mustafa Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:00
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        Vali Yavuz, Kemikli rampasında incelemelerde bulundu
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        Vali Mustafa Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampasında incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Yavuz, kara yolu ekiplerinin kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarını yerinde takip etti.

        Hava koşullarının etkisiyle ortaya çıkan olumsuz durumların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yavuz, karayolu ekiplerine ve diğer ilgili birimlere teşekkür etti.

        Vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Yavuz, yola çıkan sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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