Karabük'te "Demiryolu Tekerleği Çalıştayı" düzenlendi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından "Demiryolu Tekerleği Çalıştayı"nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından "Demiryolu Tekerleği Çalıştayı"nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in 2019'dan bu yana Türkiye'nin tek demir yolu tekeri üreticisi olduğu belirtildi.

Programın raylı sistemler paydaşları ile ortak düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Demiryolu Tekerleği Haddehanesi gezisiyle başlayan etkinliğin, Yenişehir'de gerçekleşen "Demiryolu Tekerleği Çalıştayı" ile devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalıştayda, tamamı ithalatla karşılanan demir yolu tekerleği ihtiyacının artık KARDEMİR AŞ'den sağlandığı, yerli kaynaklar ve milli üretim ile karşılanmaya başlanmasının yerli ve milli sanayiye önemli katkılar sağladığına değinildi. Yerli ve milli demir yolu tekerleği üretiminin yanı sıra ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitelerinin artırılması gibi konuların yer aldığı çalıştayda yeni hedefler ve planlar dahilinde millileştirilmesi, yeni teker tiplerinin üretimi ve ortak hedefler görüşüldü."

Çalıştayda, TCDD Genel Müdürlüğü, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, TÜRASAŞ Sivas ve Sakarya bölge müdürlükleri, Körfez Ulaştırma AŞ, Acarlar Vagon ve Özar Grup'tan teknik konularda yetkili kişiler ile KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Fazıl Çiftçi, Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Şerif Okluoğlu, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş ile ünite müdürleri ve mühendislerin bir araya geldiği belirtildi.

Organizasyonun, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandığı bildirildi.