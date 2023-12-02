KARDEMİR'den "yılbaşı hediyesi dağıtımı" haberine ilişkin açıklama

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yerel bir haber sitesinde "yılbaşı hediyesi dağıtımı"na ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, son günlerde yerel bir haber sitesinde ve ilgili sosyal medya hesaplarında, şirket ve şirketin Kurumsal İletişim Müdürü Emrullah Taş hakkında asılsız ve karalayıcı iddiaların yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, haber sitesinde 25 Kasım'da yayınlanan "KARDEMİR 16 milyon liralık yılbaşı hediyesi dağıtacak ama" başlıklı ve "15 milyon liralık yılbaşı hediyeleri" ile "Bu alımlarda şaibe ve rant kokusu var" görseliyle paylaşılan yazı içeriğinde vurgulanan hususların asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Yazı ile kamuoyu nezdinde oluşması amaçlanan soru işaretlerinin tersine yazıda bahsi geçen alım süreci dahil olmak üzere şirketin tüm satın alımlarının şeffaf ve adil şekilde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "KARDEMİR satın alma süreçleri Satın Alma Müdürlüğü ve ilgili birimleri tarafından yönetilmekte olup Kurumsal İletişim Müdürlüğünün ihale aşamasında, ihalede oluşan fiyatlarla ilgili bilgisi olmamakta ve ihale sürecine bir dahli bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.