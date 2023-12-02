Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KARDEMİR'den "yılbaşı hediyesi dağıtımı" haberine ilişkin açıklama

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yerel bir haber sitesinde "yılbaşı hediyesi dağıtımı"na ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:47 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        KARDEMİR'den "yılbaşı hediyesi dağıtımı" haberine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yerel bir haber sitesinde "yılbaşı hediyesi dağıtımı"na ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, son günlerde yerel bir haber sitesinde ve ilgili sosyal medya hesaplarında, şirket ve şirketin Kurumsal İletişim Müdürü Emrullah Taş hakkında asılsız ve karalayıcı iddiaların yayınlandığı belirtildi.

        Açıklamada, haber sitesinde 25 Kasım'da yayınlanan "KARDEMİR 16 milyon liralık yılbaşı hediyesi dağıtacak ama" başlıklı ve "15 milyon liralık yılbaşı hediyeleri" ile "Bu alımlarda şaibe ve rant kokusu var" görseliyle paylaşılan yazı içeriğinde vurgulanan hususların asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.

        Yazı ile kamuoyu nezdinde oluşması amaçlanan soru işaretlerinin tersine yazıda bahsi geçen alım süreci dahil olmak üzere şirketin tüm satın alımlarının şeffaf ve adil şekilde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "KARDEMİR satın alma süreçleri Satın Alma Müdürlüğü ve ilgili birimleri tarafından yönetilmekte olup Kurumsal İletişim Müdürlüğünün ihale aşamasında, ihalede oluşan fiyatlarla ilgili bilgisi olmamakta ve ihale sürecine bir dahli bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karabük'te tarihi eser operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Karabük'te tarihi eser operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Safranbolu'da yılbaşı panayırı kurulacak
        Safranbolu'da yılbaşı panayırı kurulacak
        Karabük'te elektrik direğine çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yar...
        Karabük'te elektrik direğine çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yar...
        Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Karabük'te köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtar...
        Karabük'te köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtar...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı