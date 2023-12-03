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        Karabük'te üniversite öğrencileri yaptıkları yaka iğnelerinin gelirini Filistinlilere bağışladı

        Karabük'te el emeğiyle karpuz dilimli yaka iğneleri tasarlayan üniversite öğrencileri, kazandıkları geliri Filistinlilere ulaştırılmak üzere İl Müftülüğüne teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:43
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        Karabük'te üniversite öğrencileri yaptıkları yaka iğnelerinin gelirini Filistinlilere bağışladı
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        Karabük'te el emeğiyle karpuz dilimli yaka iğneleri tasarlayan üniversite öğrencileri, kazandıkları geliri Filistinlilere ulaştırılmak üzere İl Müftülüğüne teslim etti.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Karabük Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, el emeğiyle Filistin'i temsil eden karpuz dilimli yaka iğneleri tasarladı.

        Manevi danışman Azime Dörtbölük rehberliğinde yaptıkları ürünleri esnafa ve yakın çevreye satan öğrenciler, elde ettikleri geliri Filistinlilere gönderilmek üzere TDV Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ercan Aksu'ya teslim etti.

        Aksu, üniversite öğrencilerine emekleri ve gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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