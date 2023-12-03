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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Dünya Engelliler Günü mesajı

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:59
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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Dünya Engelliler Günü mesajı
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, bir toplumun gerçek gücünün, içindeki her bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarması ve herkesin insan haklarına saygı göstermesiyle ölçüldüğünü belirtti.

        İnsanların birbirine daha fazla anlayış göstermesi ve dayanışma içinde olması gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

        "Bizler engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı zorlukları anlamalı, onlara destek olmalı ve yaşadıkları hayatta eşit fırsatlara erişimlerini sağlamalıyız. Engelli bireyler, toplumumuzun önemli parçasıdır ve onların yaşam kalitesini artırmak hepimizin sorumluluğundadır. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, haklarına saygı göstermek ve toplumsal farkındalığı artırmak için eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama, her alanda çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz."

        Engelli bireylerin istihdam olanaklarına erişiminin her geçen gün arttığını vurgulayan Şahin, "Eğitim ve sağlık gibi alanlarda hizmetlere daha kolay erişimlerini sağlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, engellilere yönelik politikaları daha çok güçlendirerek, engellilere uygun çevresel koşulları sağlamaya devam edip onların sosyal hayata daha etkin şekilde katılımını teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şahin, tüm engellilerin gününü kutlayarak, onlara sevgi, saygı ve huzurlu yaşam temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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