Karabük'te stadyum kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında çıkan yangın söndürüldü.

Emek Mahallesi'ndeki Safranbolu Stadı'nda Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan U-16 Ligi maçı sırasında bilinmeyen nedenle saha kenarında yangın çıktı.

Saha görevlileri alevleri sentetik sahaya sıçramadan yangın tüpüyle söndürdü.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangın, küçük çapta hasara neden oldu.

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