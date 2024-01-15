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        Karabük'te stadyum kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 08:42 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:42
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        Karabük'te stadyum kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında çıkan yangın söndürüldü.

        Emek Mahallesi'ndeki Safranbolu Stadı'nda Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan U-16 Ligi maçı sırasında bilinmeyen nedenle saha kenarında yangın çıktı.

        Saha görevlileri alevleri sentetik sahaya sıçramadan yangın tüpüyle söndürdü.

        Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangın, küçük çapta hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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