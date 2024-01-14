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        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        KARABÜK'tekar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi'ne, hafta sonu gelen tatilciler, kayak keyfi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:55
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        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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        KARABÜK'tekar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi'ne, hafta sonu gelen tatilciler, kayak keyfi yaptı.

        Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kayak sezonunun cuma günü açıldığı kayak merkezi, hafta sonunda ilgi gördü. Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de ilgi gören kayak merkezinde tatilciler, pistlerde kayak keyfi yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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