Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm tesislerinden Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi misafirlerini ağırlıyor.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, misafirlerine günübirlik hizmet sunuyor.

Tatilciler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklayabiliyor.

Hafta sonu tatili dolayısıyla tesislerde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, keyifli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, merkezdeki kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Çevre illerden de ziyaretçilerin geldiği kayak merkezinde hafta sonu tatili yoğunluğu yaşandığını belirten Güven, kayakseverlerin karın tadını çıkardığını ifade etti.

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