Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.
Kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.
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