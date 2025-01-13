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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:48
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

        Kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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