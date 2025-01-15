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        İl Genel Meclis Üyesi Ertekin, AK Parti'ye katıldı

        Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:24
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        İl Genel Meclis Üyesi Ertekin, AK Parti'ye katıldı
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        Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende İl Başkanı Ferhat Salt, Ertekin'e rozetini taktı.

        Salt, partisinin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu belirterek, Ertekin'i tebrik etti.

        AK Parti'ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ertekin de "AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

        Törene, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam, partinin Karabük teşkilatından yöneticiler ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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