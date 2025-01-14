Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
KARABÜK'ün yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
KARABÜK’ün yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı da 20 santimetreye ulaştı. Eflani ilçesinde 800 rakımlı Ova Bölgesi Kayaaltı mevkisinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile ormanlar ve yol, beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede aralıklarla kar yağışı devam ediyor.
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