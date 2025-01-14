Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        KARABÜK'ün yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:05 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL

        KARABÜK’ün yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kentin yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı da 20 santimetreye ulaştı. Eflani ilçesinde 800 rakımlı Ova Bölgesi Kayaaltı mevkisinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile ormanlar ve yol, beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgede aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları...
        Karabük'te Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları...
        Başsavcı Akman'dan dükkanı soyulan kuyumcuya "geçmiş olsun" ziyareti
        Başsavcı Akman'dan dükkanı soyulan kuyumcuya "geçmiş olsun" ziyareti
        Sarıçiçek Göleti buz tuttu
        Sarıçiçek Göleti buz tuttu
        Karabük'teki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Karabük'teki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buz tuttu