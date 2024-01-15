TÜED Safranbolu Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Safranbolu Şubesi'nin 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula, TÜED Genel Başkanı Kazın Ergün, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı.

Genel kurulda yapılan oylamada, şube başkanlığına Abdullah Deniz seçildi.

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