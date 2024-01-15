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        TÜED Safranbolu Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Safranbolu Şubesi'nin 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:07
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        TÜED Safranbolu Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Safranbolu Şubesi'nin 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula, TÜED Genel Başkanı Kazın Ergün, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı.

        Genel kurulda yapılan oylamada, şube başkanlığına Abdullah Deniz seçildi.

        Galeri
        Galeri

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