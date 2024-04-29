Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Ibouanga'nın babası müşteki Guy Serge Ibouanga, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, kızının Karabük'e eğitim almak için geldiğini ve öldürüldüğünü söyledi.

Adaletin gerçekleşmesini beklediğini belirten Ibouanga, "Kızım için adalet bekliyorum. Sanığın görüntülerde kızımla buluştuğu ve bir müddet sonra bir yere götürdüğü sabittir." dedi.

Ibouanga'nın annesi müşteki Jessica Santda Makemba Panga da adaletin gerçekleşeceğine inandığını ifade ederek, "Gabon'dan bunun için geldik. Adaletin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Söz verilen sanık D.A. da üstüne atılı suçlamaları reddetti. Genç kızı aracına yardım amaçlı aldığını savunan sanık, şunları kaydetti: