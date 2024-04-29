Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:34 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Ibouanga'nın babası müşteki Guy Serge Ibouanga, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, kızının Karabük'e eğitim almak için geldiğini ve öldürüldüğünü söyledi.

        Adaletin gerçekleşmesini beklediğini belirten Ibouanga, "Kızım için adalet bekliyorum. Sanığın görüntülerde kızımla buluştuğu ve bir müddet sonra bir yere götürdüğü sabittir." dedi.

        Ibouanga'nın annesi müşteki Jessica Santda Makemba Panga da adaletin gerçekleşeceğine inandığını ifade ederek, "Gabon'dan bunun için geldik. Adaletin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Söz verilen sanık D.A. da üstüne atılı suçlamaları reddetti. Genç kızı aracına yardım amaçlı aldığını savunan sanık, şunları kaydetti:

        "Ben ölen kızımıza hiçbir şey yapmadım. Arabayı durdurunca karşıya koştuğunu gördüm. Arabada en ufak bir taciz içeren kelime kullanmadım. Diğer kişileri de tanımıyorum. Çayın kenarına şeker hastası olduğumdan ihtiyaç gidermek için döndüm. İhtiyaç giderip sigara içtim. İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşmayı, Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma da takip etti.

        Duruşmanın ardından aralarında duruşmayı takip eden avukatların da bulunduğu grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

        - Olay

        Karabük'e bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta 26 Mart 2023'te seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

        Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden D.A. tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de ka...
        Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de ka...
        Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de ka...
        Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de ka...
        Karabük'te yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen kişi yaralandı
        Karabük'te yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen kişi yaralandı
        Mehmetçik Safranbolu'da kan ve kök hücre bağışı yaptı
        Mehmetçik Safranbolu'da kan ve kök hücre bağışı yaptı
        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Otomobiliyle uçuruma uçan sürücü, 150 metreden yürüyerek çıktı
        Otomobiliyle uçuruma uçan sürücü, 150 metreden yürüyerek çıktı