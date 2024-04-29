Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de katıldı; apartmanda keşif talebi reddedildi

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin Dursun Acar’ın tutuklu yargılandığı davanın 3’üncü duruşmasında, Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma da yer aldı. Duruşmada, Baba Guy Serge Ibouanga, “Ben kızımı okumaya gönderdim ama tabut içinde geri aldım” dedi. Dursun Acar’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken; Dina'nın son görüldüğü apartmanda keşif yapılması talebi ise reddedildi.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkinde geçen yıl 26 Mart'ta Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar ise 4’üncüsünde tutuklandı. Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin kabulü ile Dursun Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismar' suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 3'üncü duruşması için Milletvekili Özgül Saki ile Burcugül Çubuk, Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma, Dina'nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga ve babası Guy Serge Ibouanga ile 'Dina için Feministler' grubundan aktivistler adliyeye geldi. Dava için gelenler polisin güvenlik önlemleri eşliğinde üst aramasının ardından adliyeye alındı. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Büyükelçi Bernard Avouma, Dina'nın anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Dursun Acar, mahkeme SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşmanın başında Dina’nın ailesinin avukatları duruşmanın beyanlarının tamamının zapta geçmediği gerekçesiyle SEGBİS aracılığıyla kaydedilip daha sonra yazılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddetti.

'ADALET İSTİYORUZ' Söz verilen Dina’nın annesi Jessica, “Biz adaletin sağlayacağınıza inanıyoruz. Biz Gabon’dan Türkiye’ye adalet bulmak için geldik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bizim çocuğumuz öldü, sürekli gidip geliyoruz, ülkemize sonuçsuz dönüyoruz. Artık adalet istiyoruz” dedi. 'KIZIMI OKUMAYA GÖNDERDİM TABUT İÇİNDE GERİ ALDIM' Dina’nın bodrum katından koşarak çıktığını ifade eden baba Guy Serge Ibouanga “Kızım bir arabaya yardım çağrısı yapıyor ve biniyor. Hastaneye götürülmek için arabaya biniyor. Araba hastaneyi geçiyor ve yoluna devam ediyor. Dina da arabadan iniyor. Yolun karşısına koşarak gidiyor. Sanık ise oraya geri dönüyor. Bu durum videolarda da açıkça görülüyor. Ben kızımı okumaya gönderdim ama tabut içinde geri aldım. Gerçeği öğrenmek ve adalet bulmak istiyorum” diye konuştu.

Sanığın çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklu olduğunu öne süren Dina’nın ailesinin avukatı, “Sanık hastanede durmadığını, aradığını söylediği polise dair HTS kaydı bulunmamaktadır. Tuvalet ihtiyacı için tali yola girdiğini söylese de anayol üzerinde birçok noktada bunu giderebilirdi. Bizce sanık, Dina’nın peşinden tali yola sapıyor. Gelinen aşamada sanığın çelişkilerinin giderilememesi, eksikliklerin giderilmemesi ve tanıkların dinlenmemesi gibi nedenlerle tutukluluğunun devamını talep ediyoruz” dedi. ‘ÖNCESİ ARAŞTIRILSIN’

Bir başka avukat ise bir tanığın, Dina’yı bodrumda 2 erkek tarafından içeri çekildiğini gördüğünü anlatmasını hatırlatarak, “Tanık, Dina’nın, kendisinin bağırması üzerine kaçabildiğini söylüyor. Mahkemenizin görevi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Biz Dursun’un aracına binmeden öncesinin araştırılması ve neden yalın ayak duvarlardan atladığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Yaşananların tespit edilebilmesi için Dina’nın son görüldüğü apartmanda keşif yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Suçlamaları reddeden Dursun Acar, “Ben ölen kızımıza hiçbir şey yapmadım. Arabayı durdurunca karşıya gittiğini gördüm. Arabada, en ufak bir taciz içeren kelime kullanmadım. Diğer kişileri de tanımıyorum. Çayın kenarına şeker hastası olduğumdan ihtiyaç gidermek için döndüm. İhtiyaç giderip sigara içtim. Hastaneyi geçtiğim söyleniyor ama eğitim araştırma hastanesine götürüyordum” diyerek kendini savundu.