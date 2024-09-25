Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Afşar köyü Bezikler Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevredeki samanlıklara sıçramadan söndürülen yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
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