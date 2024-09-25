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        Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:36
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        Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Afşar köyü Bezikler Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

        Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevredeki samanlıklara sıçramadan söndürülen yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.

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