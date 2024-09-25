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        Karabük Teknokent'te hazırlanan "Dron Tabanlı Lojistik Platformu" projesine KOSGEB desteği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın "Dron Tabanlı Lojistik Platformu" projesi, KOSGEB desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:51
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        Karabük Teknokent'te hazırlanan "Dron Tabanlı Lojistik Platformu" projesine KOSGEB desteği
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın "Dron Tabanlı Lojistik Platformu" projesi, KOSGEB desteği almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren InnoVentures Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri şirketinin geliştirdiği "Dron Tabanlı Lojistik Platformu" projesiyle KOSGEB'in 2024 yılı Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği almaya değer bulundu.

        Şirket tarafından 2024-01 çağrı döneminde sunulan proje, ileri teknoloji çözümleri ve lojistik alanındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkati çekiyor.

        Mitsubishi Electric US'nin yürüttüğü, InnoVentures'in ise AR-GE faaliyetlerini yürüttüğü "AnyMile" isimli dron tabanlı lojistik ve operasyon yönetimi platformu, şirketlerin, operatörlerin ve hizmet sağlayıcıların karbon ayak izlerini azaltırken operasyonlarını karlı şekilde hızlandırmalarını amaçlıyor.

        Nakliye, sevkiyat, filo ve hizmet yönetimi, üreticileri ve dronları sorunsuz birbirine bağlayan "ilk" uçtan uca drone tabanlı lojistik platformu hedefiyle planlanan proje, zorlu coğrafi koşullarda ve acil teslimat gerektiren durumlarda avantajlar sunacak.

        Şirket ekibi, alınan destekle projeyi bir üst seviyeye taşımayı, ürünün diğer alt uygulamalarına odaklanmayı ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir dron platformu sunmayı hedefliyor.

        - "Yeni ufuklar açarak yolumuza devam ediyoruz"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Teknokent'in başarı grafiğinin giderek yükseldiğini belirterek, "Bu başarı ve kabul edilen çok önemli projeler Karabük adına gurur verici bir tablodur. Karabük Üniversitesi Karabük Teknokent'e her alanda büyük destek vermektedir. Karabük Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri projelerini ve buluşlarını Karabük Teknokent'te hayata geçirmektedir. Ayrıca akademisyenlerimiz Teknokent'teki şirketlere danışmanlık yaparak teknoloji ihtiyaçlarını yenilikçi buluşlarla karşılamaktadır. İşbirliği protokolleriyle kurduğumuz çalışma takımları ile Teknokent'e yeni ufuklar açarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şirketin kurucusu Cahit Berkay Kazangirler de Karabük'ü tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden birinin Teknokent'in sunduğu avantajlar ve üniversitede eğitim gören yetenekli gençlerle çalışma fırsatı olduğunu kaydetti.

        Kazangirler, 20 kişilik bir ekiple çalışmaları yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Teknokent'te yeni projelerle gelişmeye devam edeceğiz. Drone tabanlı lojistik platformu projemizle KOSGEB'den iş geliştirme desteği aldık. Bu destekle işlerimizi büyütmeyi ve personel sayımızı artırmayı hedefliyoruz. İnovasyon merkezi kapsamında AR-GE projelerinin başlangıcı, bu projelerin yapılabilirliğinin kanıtlanması gibi tüm süreçleri Türkiye'de bulunan inovasyon şirketimizle yürütüyoruz. Bu projelerin yapılabilirliği kanıtlandıktan sonra Japonya ve Amerika'nın onayıyla artık MVP ve POC süreçlerine geçiyoruz."

        Kazangirler, şirketlerin dron ile taşımacılığa önem verdiğini aktararak, "Bu pazarın ise her 5 yılda bir yaklaşık olarak yüzde 20 büyüyeceği tahmin ediliyor. Biz de bu pazarda, henüz büyümekte olan bu pazarda bir yer almak istiyoruz. Tamamıyla Amerika ve Japonya ile çalışıyoruz. Olabildiğince daha çok proje almak istiyoruz. Projelerle bilgi birikimimiz artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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