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        Karabük'te "Kuyu-28" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:03 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:03
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        Karabük'te "Kuyu-28" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        KOM Başkanlığı koordinesinde 58 ilde eş zamanlı mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 24 Eylül'de düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda Karabük'te gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.G, H.G, E.Ç. ve Ş.A. hakimlikçe tutuklandı, A.K. ve Ö.G. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda banka dekontu ve senet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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