Karabük'te ağaçlara çarpan otomobildeki yolcu yaralandı
Karabük'te otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Oğuzhan A. (28) idaresindeki 16 BAV 884 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu 5000 Evler köprüsü altında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada araçta bulunan Mustafa Furkan K. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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