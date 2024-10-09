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        Karabük Valisi Yavuz "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:51
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        Karabük Valisi Yavuz "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir." dedi.

        Kentte eylül ayına ilişkin "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı", Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Vali Yavuz, Karabük'ün gerek kamu düzeni gerekse kamu güvenliği açısından güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.

        Huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkılarından dolayı kolluk kuvvetlerine ve tüm Karabüklülere şükranlarını sunan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bu huzurun ve güvenliğin bozulmasına, devletimizin tüm kurumlarıyla ve tüm Karabüklü hemşehrilerimizle asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kesintisiz devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir."

        Yavuz, eylül ayında düzenlenen 2 terör operasyonunda yakalanan kişilerin adli mercilere teslim edildiğini aktararak, "Ülkemizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı adına tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir. Eylül ayında planlı ve münferit olarak kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele kapsamında bir önceki aya göre yüzde 42,86 artışla 21 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiş olup bunlardan 4'ü tutuklanmıştır." diye konuştu.

        - "Kadınlarımız her türlü şiddet olayını KADES veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk kuvvetlerimize bildirebilir"

        Karabük'te 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 8,11 azalışla 68 olay yaşandığını dile getiren Yavuz, "Kadınlarımızın korunması adına koruma kararı ve alınan tedbir kararı sayısı ise 94 olmuştur. Kadına karşı şiddetin önlenmesi adına tüm kurumlarımızla etkin mücadeleye devam edeceğiz. Her türlü şiddet olayını kadınlarımız telefonlarına indirecekleri KADES uygulaması veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden rahatlıkla kolluk kuvvetlerimize bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, Karabük'te 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlara izin verilenler dışında giriş ve çıkışların yasaklandığını hatırlatarak, "2024 yılında toplam 42 orman yangını meydana gelmiş olup bu yangınlardan biri dışındaki diğer yangınlar çok fazla büyümeden söndürülmüştür." dedi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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